Saliba: “Sono felice all’Arsenal, parliamo del rinnovo”

William Saliba è tra i protagonisti dell’Arsenal di Arteta. I Gunners sono al primo posto in Premier League e il difensore francese è uno titolari. Sempre presente nella partite di campionato: diciotto presenze arricchite da due reti e un assist per il centrale classe 2001. Il ventunenne ha finalmente trovato il feeling con la squadra di Londra, che aveva acquistato il calciatore dal Saint-Étienne nell’estate del 2019 in cambio di circa 30 milioni di euro. Solamente in questa stagione si è affermato con la maglia dell’Arsenal, autentico protagonista dopo i vari prestiti in Ligue 1. Il suo contratto era in scadenza il 30 giugno 2023, ma il club inglese ha usufruito di un’opzione per prolungare l’accordo con Saliba fino al 30 giugno 2024. Il difensore si è espresso sulla sua avventura a Londra ed ha aperto a un ulteriore rinnovo contrattuale: “Sono felice qui. Il club sta parlando con me e il mio agente per il rinnovo. L’unica cosa che posso fare, ora, è concentrami sul campo. Contento di indossare la maglia dell’Arsenal”.

Foto: Twitter Arsenal