Saliba: “Ødegaard è uno tra i primi tre centrocampisti al mondo. Felice di riaverlo in squadra”

William Saliba ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui ha parlato del ritorno in campo di Martin Ødegaard, riservando parole di grande ammirazione per il suo compagno di squadra.

Differenze con o senza Ødegaard: “La differenza è semplice, perchè penso sia uno dei centrocampisti più forti del mondo. Sono contento di riaverlo, staremo bene con lui, spero che non succeda nulla di nuovo. Dobbiamo diverirci a giocare con lui”.

E’ il centrocampista più forte d’Europa?: “Per me è tra i primi tre, non voglio mettere troppa pressione, ma penso proprio che sia tra i primi tre, Amo troppo questo ragazzo”.

Altri due centrocampisti dello stesso livello?: “De Bruyne, Rice?” afferma ridendo.

Foto: Twitter Arsenal