Salernitana-Venezia si gioca: il CONI ha respinto il ricorso

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal Venezia per la partita non disputata contro la Salernitana: “Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza tenutasi oggi a Sezioni Unite e presieduta dalla Presidente, Gabriella Palmieri, HA RESPINTO il ricorso presentato dalla società Venezia F.C. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A, per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, adottata con C.U. n. 213/CSA del 18 marzo 2022“.

Foto: sito ufficiale Salernitana