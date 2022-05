Salernitana-Venezia si gioca, il club lagunare: “Rammaricati della decisione. Non rilasceremo alcuna dichiarazione”

Venezia FC comunica che il Collegio di Garanzia del CONI ha rigettato il ricorso presentato dal Club arancioneroverde in relazione alla omessa applicazione delle sanzioni di cui all’art. 53 NOIF, in seguito alla mancata disputa della gara Salernitana– Venezia del 6 gennaio 2022. La gara verrà recuperata in data 5 maggio, alle ore 18.00. Pur rammaricandosi della decisione, la società non intende rilasciare ulteriori dichiarazioni in prossimità della partita.

FOTO: Twitter Venezia