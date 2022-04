Cambia la data di Salernitana-Venezia, gara valida per il recupero della prima giornata di ritorno della nostra Serie A. Inizialmente prevista per mercoledì 27 aprile la Lega Calcio, con un comunicato, ha reso noto che la partita si giocherà giovedì 5 maggio, con orario d’inizio fissato per le 18.

Foto: Twitter Serie A