Salernitana, un altro sì annunciato: Durmisi. E ora attesa per Kiyine

Sì o no? Sy alla Salernitana, storia vecchia. Ma anche un altro sì annunciato, quello di Riza Durmisi, esterno sinistro classe 1994, come anticipato una settimana fa. Durmisi è atteso per le visite e poi si metterà a disposizione di Castori.

Adesso attesa per Sofian Kiyine, sarebbe un ritorno: il centrocampista attualmente alla Lazio potrebbe aggregarsi la prossima settimana ma si aspetta il via libera.

