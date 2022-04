Salernitana, terza vittoria di fila e scacco alla Fiorentina: decide Bonazzoli, 2-1

È terminato qualche istante fa il match dell’Arechi tra Salernitana e Fiorentina con un pesantissimo successo dei granata, alla terza gioia consecutiva. Tre punti di capitale importanza, che riducono le distanze dal Cagliari quartultimo a tre punti. Sconfitta dolorosa per Italiano, che deve rinunciare così al sogno quarto posto.

Granata subito avanti dopo nove minuti con Djuric, abile su angolo a eludere la marcatura di Igor e insaccare la porta difesa da Terracciano. I restanti minuti sono stati di marca Salernitana, bravi ad aspettare la viola e non lasciare grandi occasioni da rete. Nella ripresa Italiano getta nella mischia Odriozola e Saponara, che creano la rete del pari. Lo spagnolo semina il panico sulla fascia e crossa per il centrocampista, bravo a pareggiare la contesa. Dal nulla però arriva il nuovo vantaggio. Pasticcio clamoroso di Igor, che sbaglia il tempo dell’intervento nel tentativo di anticipare Bonazzoli. L’ex Samp gonfia così la rete, regalando tre punti ai campani.

FOTO: Instagram Bonazzoli