Salernitana, striscione per Dia: “Scendi in campo e fai il tuo dovere!”

In casa Salernitana continua a tenere banco il caso Boulaye Dia, dopo l’incrinazione dei rapporti fra il giocatore ed il club a margine della sessione estiva di mercato, la mancata convocazione dell’attaccante per la sfida contro il Lecce e il ritardo nel rientro dalla convocazione col Senegal. Oggi anche i tifosi campani si schierano al fianco della società e in queste ore è apparso uno striscione fuori dallo stadio Arechi che recita: “Il calcio moderno non ha più miti o bandiere. Dia scendi in campo e fai il tuo dovere!”, si legge a firma Curva Sud Siberiano.

Foto: Instagram Boulaye Dia