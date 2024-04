Salernitana, si ferma Boateng. È in dubbio per il Sassuolo

Nuovi problemi per Jerome Boateng, difensore della Salernitana.

Rientrato in campo nei minuti finali del match con il Bologna, dopo alcune settimane di assenza, Jerome Boateng rischia di doversi fermare di nuovo per un problema fisico. Il difensore tedesco si è fermato nel corso dell’allenamento di ieri ed è in dubbio per la partita di domani sera all’Arechi contro il Sassuolo, come riporta TuttoSalernitana.com.

Foto: sito Salernitana