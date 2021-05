Salernitana sempre più vicina alla Serie A. Pescara e Reggiana in C

La Salernitana è vicinissima alla promozione diretta in A a 90 minuti dal termine del campionato di Serie B 2020-21. La squadra di Castori ha sconfitto 2-0 all’Arechi la capolista Empoli grazie alle reti di Bogdan al 43′ e di Anderson al 93′ e sono due i punti di vantaggio sul Monza: 3-0 per i brianzoli a Cosenza firmato Balotelli, D’Errico e Diaw. Al Via del Mare stop del Lecce in casa contro la Reggina (2-2).

Vittorie importanti per Brescia e Chievo che al momento sarebbero ai play off con la Spal come prima delle escluse per via gli scontri diretti. In coda vince solo l’Ascoli che scavalca il Pordenone ed esce dalla zona rossa: i friulani hanno ben sette punti sul Cosenza, ma i calabresi hanno ancora un piccolo spiraglio per costringere il Pordenone ai playout, qualora dovessero sconfiggerlo all’ultima giornata. Reggiana e Pescara matematicamente in C dopo i ko odierni.

Serie B, 37a giornata:

Ascoli-Cittadella 2-0 (39′ Buchel, 48′ Baijc)

Brescia-Pisa 4-3 (9′ Marin, 18′, 65′, 82′ Ayé, 52′ rig. Donnarumma, 68′ rig. De Vitis, 85′ Sibilli)

Cosenza-Monza 0-3 (73′ Balotelli, 83′ D’Errico, 88′ Diaw)

Cremonese-Pescara 3-0 (27′ rig. Ciofani, 63′ Nardi, 72′ Valzania)

Virtus Entella-Chievo 1-3 (1′ Mancosu; 7′ Gigliotti, 43′ Di Gaudio, 51′ Canotto)

Frosinone-L.R. Vicenza 1-1 (74′ Vandeputte, 76′ Brignola)

Lecce-Reggina 2-2 (14′, 16′ Stepinski; 7′ Edera, 27′ Montalto)

Reggiana-Spal 1-2 (35′ Esposito, 64′ Varone, 68′ Strefezza)

Salernitana-Empoli 2-0 (32′ Bogdan, 93′ Anderson)

Venezia-Pordenone 0-0