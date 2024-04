Salernitana sempre più ultima: può battere uno storico record negativo della Serie A

La Salernitana sembra ormai condannata alla retrocessione in Serie B. La squadra ora allenata da Stefano Colantuono, quarto tecnico che si seduto sulla panchina dei campani in questa stagione, vede la salvezza ormai come una vera e propria chimera, visto il magro bottino di 15 punti conquistati in 31 gare disputate. Se i granata non dovessero superare quota 18 batterebbero uno storico record negativo, appartenente al Pescara dell’annata 2016/2017, che, chiudendo quel campionato con il punteggio sopracitato, fece registrare il poco meritevole primato del minor numero punti conquistati in una singola stagione di Serie A a 20 squadre. I prossimi impegni della Salernitana, nei quali Candreva e compagni si dovranno impegnare per non fare peggio degli abruzzesi, saranno contro Lazio, Fiorentina, Frosinone, Atalanta, Juventus, Verona e Milan.

Foto: Instagram Salernitana