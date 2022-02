Torino, Seck:”Inizia una nuova avventura, non vedo l’ora”

Dalla SPAL alla Torino, un nuovo futuro per Demba Seck. Sul suo profilo Instagram ha descritto tutta la sua emozione di aver firmato per il club piemontese:” È difficile spiegare a parole tutta la felicità che provo in questo momento. Sono davvero orgoglioso di essere un nuovo giocatore del Torino e darò il massimo, in campo, per ripagare la fiducia della società. Grazie SPAL per tutto quello che mi hai dato, sempre grato. Adesso inizia una nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare.”

FOTO: Profilo Instagram Seck