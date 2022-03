Salernitana-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Il Sassuolo va a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato, la Salernitana ha bisogno di punti per provare ad inseguire un sogno salvezza a cui il tecnico Davide Nicola ha affermato di voler ancora credere. Sono tanti i temi che si intrecciano nella sfida dell’Arechi, in programma alle ore 15.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro:

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Veseli, Gyomber, Fazio, Ruggeri; Coulibaly L., Ederson, Kastanos; Verdi; Djuric, Bonazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traorè; Scamacca

Foto: Twitter Salernitana