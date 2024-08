Salernitana, preso l’attaccante Wlodarczyk. Il Frosinone spinge per Maric

La Salernitana ha chiuso per l’attaccante polacco Szymon Wlodarczyk, ariete di 21 anni in uscita dallo Sturm Graz. Operazione in definizione, ci sono gli accordi per un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Wlodarczyk è atteso nelle prossime ore a Salerno per visite e firme. Attivo anche il Frosinone che è in pressing con il Monza per la punta, Maric. I rapporti tra i due club sono ottimi e certificati dalle recenti operazioni relative al portiere Sorrentino e al centrocampista Machin.

Foto: logo Salernitana