Salernitana, presentazione della squadra all’Arechi. Ci sarà anche Ribery. Il video

Salerno sogna. Pubblico in estasi quello che quest’oggi ha raggiunto lo stadio Arechi per la presentazione ufficiale della rosa per la stagione 2020/2021.

Tanto entusiasmo traspare dal tifo degli ultras che si stanno preparando per accogliere nel migliore dei modi la squadra.

Verrà anche presentato ai tifosi Franck Ribery, asso francese, colpo del mercato della squadra granata. Poi il francese verrà presentato alla stampa alle 17.30.