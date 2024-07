Salernitana, Pirola ai saluti: “Non è stata la fine che speravamo ma mi auguro che questa squadra torni presto dove merita”

Lorenzo Pirola ha voluto ringraziare gli ormai suoi ex tifosi della Salernitana, con un post condiviso su Instagram. Il difensore è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Olympiakos.

Di seguito le parole di Pirola:

“Cara Salerno, sono stati due anni importanti e diversi uno dall’altro. Insieme abbiamo gioito e sofferto ma sempre cercando di dare il massimo per questa maglia e questa città Non è stata la fine che speravamo ma mi auguro che questa squadra torni presto dove merita. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ne fanno parte: magazzinieri, fisioterapisti e tutti i collaboratori del club che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Un grazie speciale a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto in questi due anni nei momenti belli e sopratutto in quelli più difficili. Sarò sempre uno di voi, forza Salernitana”.

Foto: Instagram Pirola