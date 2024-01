Salernitana, piace Sernicola per il dopo Mazzocchi

La Salernitana deve sostituire Mazzocchi, trasferitosi al Napoli per circa 3 milioni più bonus. E sta sondando il mercato in Italia: un’opzione potrebbe essere Faraoni, che ha un ingaggio alto a Verona, ma sta avanzando la candidatura di Leonardo Sernicola, punto di forza della Cremonese e che in passato era stato nel mirino di qualche big.

Foto: Instagram Leonardo Sernicola