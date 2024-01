Salernitana, piace Majer per il centrocampo

La Salernitana cerca un nuovo centrocampista da regalare a Filippo Inzaghi. E, secondo quanto raccolto da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club di Iervolino ha messo gli occhi su San Majer, centrocampista in forza alla Cremonese. Un calciatore che Filippo Inzaghi conosce bene in quanto lo ha già allenato alla Reggina.

Foto: Instagram Majer