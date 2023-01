Salernitana, paura per i tifosi al rientro da Bergamo: aereo colpito da un fulmine. Volo dirottato a Bari

Una trasferta da dimenticare per i tifosi della Salernitana. Dopo la brutta sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta, il viaggio di rientro è stato all’insegna della paura. L’aereo sarebbe dovuto atterrare a Capodichino, ma dopo esser stato colpito da un fulmine, il volo è stato dirottato verso Bari. Tanta paura a bordo, ma non ci sono feriti. Lo riporta Sportitalia.

Foto: Wikipedia