Salernitana-Parma, le formazioni ufficiali

Tra pochi minuti scenderanno in campo Salernitana e Parma per il match valido per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Di seguito le scelte iniziali di Davide Nicola e Fabio Pecchia.

Salernitana (3-5-2): Sepe; Mantovani, Fazio, Pirola; Sy, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Kechrida; Ribery, Botheim. All. Davide Nicola.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Romagnoli, Valenti, Delprato; Estevez, Juric; Mihaila, Bernabé, Man; Inglese. All. Fabio Pecchia