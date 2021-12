Salernitana, ore decisive per il club: arrivate due proposte di acquisto

Il futuro della Salernitana resta ancora un’incognita a poche ore dalla scadenza del termine fissato dalla Federcalcio alla mezzanotte di oggi, 31 dicembre, per sancire il passaggio delle partecipazioni societarie del club campano. Unica soluzione, questa, per evitare l’esclusione dal campionato del club.

Qualcosa si sta muovendo in tal senso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono due proposte di acquisto per il club campano. Una è da parte di un notaio salernitano, Roberto Orlando, arrivata poco dopo le ore 14. I trustee hanno ricevuto un’altra proposta inviata dall’imprenditore napoletano Danilo Iervolino, fondatore ed ex presidente dell’Università Telematica Pegaso. Dieci milioni di euro la sua offerta. Altre proposte vincolanti potrebbero arrivare a breve.

La Figc attende l’accettazione di una proposta da parte dei trustee per far scattare i quarantacinque giorni di proroga per il perfezionamento dell’operazione garantendo di fatto la continuità nel calcio della Salernitana.

Foto: Logo Salernitana