Salernitana, Nicolussi Caviglia si presenta: “Mi ispiro a Crujiff e seguo De Bruyne”

Intervenuto in conferenza stampa, Hans Nicolussi Caviglia si è così presentato alla Salernitana: “Voglio ringraziare il Sudtirol per l’opportunità che mi hanno dato. Abbiamo vissuto parti di stagione importante. In questi giorni di allenamento ho vissuto già l’ambiente e sono pronto e a disposizione per domenica. A livello atletico sto bene abbiamo giocato il 26, ho giocato sempre a due ma a tre ho giocato anche da mediano”. E sulla scelta di Salerno: “La scelta Salerno arriva dalla società e dal campionato, ovviamente. Con Mazzocchi ho parlato e mi ha detto che se ci fosse stata l’occasione di venire sarebbe stata ottima. Ho scelto il 41 perché avendo avuto sempre il 14, con il numero inverso ho vissuto l’esordio in Serie A. Sono un giocatore ambizioso che vuole puntare in alto e ad imporsi in Serie A. Mi ispiro a Cruijff ma guardando ad oggi seguo De Bruyne”.

Foto: Instagram Salernitana