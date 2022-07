Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore della Salernitana, Davide Nicola, ha mandato un messaggio alla società per intervenire sul mercato e completare la rosa a sua disposizione: “Ad oggi non siamo competitivi: mi aspetto che non si arrivi al 31 agosto per completare la rosa. Al momento posso contare solo su 19 giocatori”.

Foto: Sito ufficiale Salernitana