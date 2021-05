Salernitana-Monza: petardi nella notte sotto l’hotel dei brianzoli e striscione contro Galliani

Notte turbolenta quella vissuta dal Monza a Salerno, alla vigilia di una gara delicatissima per un posto in Serie A. La squadra di Brocchi, che ha pernottato nella città campana prima dell’importante sfida contro la Salernitana in programma oggi alle 14, è stata svegliata intorno all’una da quattro petardi fatti esplodere all’esterno dell’hotel dove alloggiavano i brianzoli da un gruppo di supporter locali, che hanno affisso anche uno striscione recante la scritta: “Salerno non dimentica, Galliani infame”.

L’annosa rivalità tra la tifoseria granata e l’ex a.d. rossonero è stata acuita dalla recente decisione di sospendere temporaneamente il campionato cadetto, di cui Galliani è stato uno dei più grandi fautori.

Il Monza, ricordiamo, sarà senza 8 elementi per questa gara importante, per la vicenda della gita al Casinò di Lugano, senza rispettare i protocolli.

Foto: Logo Salernitana