Bravo Monza, la gita fuori porta non andava confusa con i protocolli

Condividiamo e apprezziamo la decisione del Monza di non convocare gli otto partecipanti alla gita di Lugano per una puntatina al casinò. Una scelta che è andata ben oltre le certezze di chi aveva diramato la lista senza fare i conti con le giuste interpretazioni del club. Abbiamo sempre pensato, contrariamente a chi non ha voluto spendere mezza riflessione, che la vicenda dei protocolli e l’eventuale ammissibilità degli otto alla partita di Salerno non dovesse essere confusa con il grave gesto di lasciare Monza senza che se ne avvertisse la minima necessità. E così il club ha ritenuto opportuno escludere gli otto dalla trasferta. Sarebbe stato grave il contrario semplicemente perché avrebbe creato un precedente, ovvero quello di ammettere qualsiasi tipo di comportamento a prescindere.

Foto: Twitter Monza