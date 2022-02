Salernitana-Milan, le formazioni ufficiali

Il Milan per consolidare il primo posto in attesa che l’Inter scenda in campo, la Salernitana per continuare a credere nella salvezza: alle 20:45 rossoneri e granata si daranno battaglia all’Arechi. La prima formazione di Nicola vede Ribery alle spalle di Djuric e Bonazzoli. Pioli si affida a Messias e Diaz sulla trequarti. Di seguito le formazioni ufficiali:

Salernitana (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Radovanovic, Coulibaly; Ribery; Djuric, Bonazzoli. All. Nicola

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Milan