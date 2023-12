Salernitana, i convocati di Inzaghi per il Milan

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma stasera tra Salernitana e Milan, valevole per la 17esima giornata di Serie A. Di seguito le scelte del mister:

Portieri: Costil, Fiorillo, Salvati;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly, Kastanos, Legowski, Martegani, Mazzocchi;

Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna

Foto: Instagram Salernitana