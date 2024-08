Salernitana, Maurizio Milan: “Faremo almeno altri due colpi, in difesa e in attacco. A centrocampo pensiamo a degli scambi”

L’amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato di mercato: “Stiamo costruendo un gruppo fuori dal campo, forse non lo eravamo mai stato. Un gruppo che si rafforzerà anche nel rettangolo verde. La proprietà, sebbene delusa, non sta tirando i remi in barca. Ha dato delle linee guida, che ha condiviso col direttore. Fidatevi di noi, la Salernitana tornerà in alto. Perché non abbiamo fatto l’all in su Joao Pedro? Non abbiamo mai detto che costava troppo, ma vogliamo essere certi di non sbagliare. E Petrachi, dopo un primo confronto anche acceso tra di noi, sta portando avanti un’altra trattativa. Almeno due innesti importanti li avremo, in difesa e in attacco. Il centrocampo? Ci sono riflessioni su scambi”.

foto: sito Salernitana