Salernitana: le parole di Nicola, gli errori (gravi) di Sabatini e la pazienza di Iervolino

La Salernitana ne ha persa un’altra. Meglio: non riesce a vincere una partita e si aggrappa alle parole di Davide Nicola, che parla di sconfitta immeritata (contro il Torino) e aggiunge “la classifica è sempre stata questa”. Certo che è sempre stata questa, ma si confidava in un progresso, altrimenti la Salernitana sarebbe rimasta con l’allenatore di prima. A maggior ragione dopo un mercato che a gennaio ci era sembrato sufficiente (abbiamo letto “otto” e anche qualcosa in più: addirittura), semplicemente per incoraggiare la generosità di Iervolino. In realtà, andava segnalato (e lo abbiamo fatto) che Sabatini ha portato gente che non giocava da troppo tempo, oppure provenienti da campionati completamente diversi dalla Serie A. Errori gravi perché l’instant team avrebbe dovuto portare alla scelta di prendere gente capace di integrarsi subito. Errori gravi perché sono costati una tombola (tra cartellini e ingaggi): di questi primi mesi resta soltanto la generosità del presidente Iervolino. Una grande generosità che si sta trasformando in enorme pazienza.

FOTO: Instagram Iervolino