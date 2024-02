Salernitana, le condizioni di Boateng dopo l’infortunio

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Jerome Boateng, difensore della Salernitana, uscito anzitempo ieri sera nel match con l’Inter per infortunio. Il centrale granata, dopo aver accusato un fastidio muscolare, ha chiesto al 24′ la sostituzione a mister Liverani. Come confermato dallo stesso tecnico e da fonti vicine all’ambiente granata, però, si sarebbe trattato solo di un grosso spavento: “Non è in condizione per giocare questo tipo di partite, bisogna ringraziarlo per la disponibilità che ci ha fato, ma è chiaro che queste sfide di grandi intensità per lui possono risultare complicate. Non dovrebbe essere nulla di grave, il giocatore dovrebbe essere di nuovo a disposizione per la prossima partita di campionato.” Queste le parole dello stesso Liverani ai media nel post match di San Siro.

Foto: Twitter Salernitana