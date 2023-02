Salernitana-Lazio, chiuso il settore ospiti dell’Arechi. La nota

Il prefetto di Salerno, ha disposto la chiusura del settore ospiti e il divieto di vendita ai residenti della Regione Lazio per la gara del 19 febbraio prossimo, che vedrà la Salernitana sfidare la Lazio. Lo ha comunicato la società attraverso una nota rilasciata sul proprio sito ufficiale. Una notizia che complica la trasferta degli uomini di Sarri, reduci dal ko interno con l’Atalanta E che partiranno per la Campania senza Zaccagni, squalificato.

Questo quanto si legge sul sito del club capitolino: “Il Prefetto della Provincia di Salerno in occasione della gara Salernitana-Lazio del 19 febbraio 2023, dispone “la chiusura del Settore Ospiti e il divieto di vendita ai residenti della Regione Lazio”.