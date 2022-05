A pochi giorni dalla delicata sfida per la salvezza contro l’Udinese, l’Arechi si prepara a spingere la Salernitana ad un traguardo insperato fino a poche partite fa. Lo stadio infatti per il match contro la formazione di Cioffi sarà tutto esaurito, e il club sta valutando come inserire altri mille posti per i tifosi ospiti.

Foto: Twitter Salernitana