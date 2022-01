Salernitana, la rivoluzione di Sabatini. Il riepilogo

Se sarà sufficiente o no, lo dirà il campo. Ma intanto Walter Sabatini ha in mente una completa rivoluzione in casa Salernitana. Tre colpi sono chiusi: il portiere Sepe in prestito con obbligo di riscatto dal Parma; l’esterno Mazzocchi (come anticipato da Sportitalia) dal Venezia, mancano davvero gli ultimi dettagli; il centrocampista centrale norvegese Bohinen, in prestito dal CSKA Mosca come segnalato stamattina dalla Russia. Un quarto colpo si sta avvicinando: la no stop tra Sabatini e Federico Fazio (in scadenza con la Roma) dovrebbe portare alla fumata bianca. E non finirà qui perché Sabatini cerca un grande nome per l’attacco (vi abbiamo parlato anche di Diego Costa e Burak Yilmaz) e vorrebbe un altro esterno offensivo. Ovviamente ci saranno aggiustamenti negli altri reparti, la rivoluzione Salernitana di Sabatini è in corso sperando che basti per acciuffare la salvezza.

