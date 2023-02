Salernitana-Juventus: domani sera ci sarà il ricordo di Andrea Fortunato

Domani sera, prima del fischio di inizio di Salernitana-Juventus, verrà ricordato Andrea Fortunato, ex terzino del club bianconero, salernitano di nascita, che è scomparso nel 1995 all’età di 23 anni per via di una leucemia. Nel riscaldamento pre gara, avverrà uno scambio di maglie, granata e bianconera, con il numero 3, tra il presidente della Salernitana, Iervolino e il Chief Football Officier della Juve, Francesco Calvo.

Foto: sito Juve