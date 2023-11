Salernitana, infortunio per Ochoa in Nazionale: distorsione alla spalla

Direttamente dal Messico arriva un aggiornamento sulle condizioni di Guillermo Ochoa dopo l’infortunio subito nel match contro l’Honduras. Il comunicato emesso dalla Nazionale messicana evidenzia come il portiere abbia rimediato una distorsione acromioclavicolare destra ed un edema muscolare. Il portiere salterà quindi il match di ritorno contro l’Honduras e farà presto ritorno a Salerno. Di seguito il comunicato: “Il nostro capitano ha subito una contusione diretta alla spalla destradurante il primo tempo della partita contro l’Honduras. Dopo aver eseguito una risonanza magnetica e raggi X, è stato confermata la presenza di una distorsione acromioclavicolare destra e di un edema muscolare periarticolare della spalla destra. Il tempo di recupero è variabile e dipende dall’evoluzione. Non sarà dunque a disposizione per la gara di martedi”.

Foto: Instagram Ochoa