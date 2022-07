Salernitana, infortunio alla caviglia per Lovato. Staff preoccupato

L’infortunio di Matteo Lovato tiene con il fiato sospeso l’ambiente Salernitana. Il difensore granata è stato costretto a lasciare il campo a metà del primo tempo dell’amichevole contro il Wieczysta Cracovia. Lovato è atterrato male sulla caviglia sinistra, distorsione inevitabile e anche piuttosto seria, da quanto filtra. Scortato dai fisioterapisti e da Franck Ribery, il difensore ex Atalanta è uscito in lacrime. Caviglia gonfia e possibile interessamento dei legamenti: lo staff medico granata è preoccupato. In base all’entità dell’infortunio, il direttore sportivo Morgan De Sanctis potrebbe tornare sul mercato.

Foto: Twitter Salernitana