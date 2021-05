Salernitana in Serie A, i complimenti dell’Inter: “Bentornata”

Arrivano i complimenti dell’Inter campione d’Italia per la Salernitana, squadra che all’ultima giornata della regular season di Serie B ha ottenuto la matematica promozione in Serie A. “Bentornata in Serie A, Salernitana!”, il tweet del club campione d’Italia.

Foto: Sito Salernitana