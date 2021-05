Angelo Fabiani, ds della Salernitana, è stato ospite dei microfoni di RaiSport dopo la storica promozione in Serie A del club campano. Ecco le sue dichiarazioni: “Il successo è dedicato a mio fratello che 4 anni fa è scomparso. Gli promisi, in punto di morte, di portare la Salernitana in serie A, lui che era un grande tifoso della Salernitana”.