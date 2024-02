Salernitana, il comunicato: “Intraprese azioni civili e denunce penali in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social”

Duro comunicato quello pubblicato sul proprio sito ufficiale nelle scorse ore dalla Salernitana. Il club di Danilo Iervolino ha deciso di intraprendere azioni legali in merito alle offese sulle piattaforme social, e non solo, giunte in queste settimane sia verso società e calciatori granata. Di seguito la nota: “L’U.S. Salernitana 1919, in merito a contenuti e commenti offensivi e denigratori sulle piattaforme social, dichiara di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta la dirigenza della Società. L’U.S. Salernitana 1919 sarà intransigente ed attenta a tutelare la dignità e la storia di questo club. Si rivolge un appello a tutti i veri tifosi della Salernitana ad alzare una cortina a difesa dei sani valori etici, sportivi e comportamentali che hanno sempre rappresentato la tifoseria salernitana.”

Foto: logo Salernitana