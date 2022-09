Salernitana, Iervolino: “Ci abbiamo provato per Cavani, ma voleva la Champions. Mai pensato a Mertens”

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è tornato a parlare anche del calciomercato del club granata, soffermandosi in particolar modo su Edinson Cavani e Dries Mertens: “Il sogno Cavani è stato il leitmotiv di tutta l’estate. Parliamo di un giocatore che vuole giocare la Champions. È come dire che sogno lo scudetto o la Champions, non tutti i sogni si realizzano. Su Mertens invece la questione è differente perché non abbiamo mai pensato a lui e non c’è stato alcun tipo di contatto. A Cavani il messaggio è arrivato forte e chiaro, a Mertens mai. Cavani è stato gentilissimo ci ha risposto per tutto il calciomercato, ci ha fatto anche i complimenti per la campagna acquisti, ci guarda con attenzione per cui c’è stato più di qualche contatto, con Mertens invece no. Salerno è una città meravigliosa, la tifoseria è affettuosissima e leggendaria c’è una particolare amore verso la squadra di calcio. Prima lo avevo capito, ma adesso da dentro posso dire ancor più forte che la Salernitana merita la Serie A. Noi ce la metteremo tutta affinché la Salernitana non faccia un campionato di affanno“.

Foto: Instagram Valencia