Salernitana, idea Balotelli per l’attacco

La Salernitana sta pensando a Mario Balotelli per l’attacco. Secondo quanto raccontato su X da Jolanda De Rienzo, sarebbe in corso un vertice tra Walter Sabatini, direttore sportivo dei granata, e il giocatore per portare l’attaccante alla corte di Inzaghi.

Foto: Instagram Balotelli