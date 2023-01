Salernitana: i fischi, i soldi spesi senza limiti e neanche tre passaggi di fila

I tifosi della Salernitana hanno fischiato la squadra durante il derby con il Napoli. E hanno ragione da vendere. Una squadra senza un perché, capace solo di difendersi a oltranza, neanche tre passaggi di fila azzeccati, incapace di fare tre o quattro tiri in porta. Di sicuro la settimana che sta per terminare – Nicola sì, Nicola no – ha fatto la differenza in negativo, ha trasmesso tensione e stress, non ha aiutato. Le parole del presidente Iervolino che dà la colpa ai giornalisti neanche le vogliamo commentare. I soldi spesi da De Sanctis non giustificano 18 punti in classifica, molti stranieri sbagliati, soldi scaraventati dalla finestra. Se avessero avuto quel budget, i direttori sportivi bravi avrebbero lasciato il 20 o 30 per cento al club, si sarebbero divertiti con il 70-80 per cento e avrebbero messo su un organico di spessore. I tifosi fischiano: non si vede gioco, non si vede calcio, hanno ragione da vendere. È soltanto una collezioni di alibi, di presunti rapporti idillici, di messaggi social banali e neanche sinceri. Il mercato faraonico con tanti milioni sprecati autorizzerebbero un minimo di autocritica. Ma capirai…

Foto: sito Salernitana