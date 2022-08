Salernitana, i convocati per il Parma: out Mazzochi, recuperati Sambia e Gyomber

Tante le assenze a cui dovrà sopperire mister Davide Nicola per la sfida contro il Parma valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Numerosi gli indisponibili, a Jaroszynski, Lovato, Radovanovic, Motoc, Boultam, Mamadou Coulibaly e Bradaric, nelle ultime ore si è aggiunto anche Mazzocchi, che dovrà saltare la sfida per un risentimento agli adduttori. Recuperano invece in extremis gli acciaccati Gyomber, Sambia e Sy. Di seguito, la lista dei convocati:

Portieri: Fiorillo, Micai, Sepe;

Difensori: Fazio, Gyomber, Mantovani, Pirola, Sambia, Sy, Veseli;

Centrocampisti: Bohinen, Capezzi, Cavion, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Kechrida;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Kristoffersen, Ribery, Valencia, Vergani.

