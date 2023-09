Salernitana, i convocati di Sousa

Domani alle 18.30 Empoli e Salernitana scendono in campo in cerca di punti per reagire dopo il negativo avvio stagionale. Questi i convocati di Sousa, con Boluaye Dia che è tornato in lista. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait;

Attaccanti: Botheim, Cabral, Candreva, Dia, Stewart, Tchaouna.

Foto: Instagram Salernitana