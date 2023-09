Salernitana, i convocati di Sousa per l’Inter

La Salernitana ha pubblicato la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro l’Inter. Non c’è Antonio Candreva: il centrocampista non è stato convocato a causa del problema muscolare accusato nel turno infrasettimanale contro l’Empoli. Convocato regolarmente Boulaye Dia, ancora out Lassana Coulibaly.

Portieri: Costil, Fiorillo, Ochoa.

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Mazzocchi, Pirola, Sambia

Centrocampisti: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Sfait;

Attaccanti: Botheim, Jovane, Cabral, Dia, Stewart, Tchaouna.

