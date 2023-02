Salernitana, i convocati di Paulo Sousa per la Lazio

Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Lazio. Non ce la fa Dia, si ferma anche Troost-Ekong. Ancora assenti gli infortunati Fazio, Maggiore e Mazzocchi. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Fiorillo, Ochoa, Sepe;

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia;

Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Iervolino, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Vilhena;

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Piatek, Valencia.

Foto: Instagram Salernitana