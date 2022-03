Salernitana, i convocati di Nicola per la Juventus: torna Ribery

Per provare a mantenere vivo uno spiraglio salvezza la Salernitana sa di non poter più sbagliare: domani pomeriggio, però, i granata saranno chiamati ad affrontare la difficile sfida contro la Juventus, che in campionato non perde da mesi ed è a caccia di riscatto dopo l’eliminazione in Champions.

Il tecnico Davide Nicola ha diramato la sua lista di convocati, in cui spicca il ritorno di Frank Ribery:

Portieri: Belec, Fiorillo, Sepe.

Difensori: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri;

Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi, Vergani.

Foto: Twitter Salernitana