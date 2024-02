Salernitana, i convocati di Liverani per l’Inter: c’è Manolas

La Salernitana ha diramato la lista dei convocati di Fabio Liverani per la gara tra Inter e Salernitana. Prima chiamata per Manolas, c’è anche l’altro greco Pasalidis. Sei gli assenti: oltre allo squalificato Bradaric non ci sono Fazio, Gyomber, Ikwuemesi, Pierozzi e Pirola. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Costil, Ochoa, Allocca;

Difensori: Boateng, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

Centrocampisti: Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

Attaccanti: Candreva, Dia, Simy, Tchaouna, Weissman.

Foto: Instagram Salernitana