Salernitana, Hrustic: “Sono dove dovrei essere. Vittoria dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte? Indescrivibile”

Il nuovo centrocampista della Salernitana Hrustic ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali social ufficiali del club granata: “Sono arrivato giovedì, pronto ad allenarmi e farmi trovare pronto. Ho preso un volo da Verona, ho dormito in hotel e ho disputato i miei primi 25 minuti in maglia granata. Purtroppo abbiamo perso, ma sono davvero felice di aver esordito, perciò voglio ringraziare tutto lo staff per la fiducia che hanno riposto in me”. Sulla scelta di questo club: “Ho giocato qui, da avversario, 2 anni fa e in quella gara non riuscimmo a conquistare punti. Dopo un po’ di tempo sono arrivato qui, ho sentito il direttore Petrachi che mi ha trasmesso sensazioni positive, dicendomi che posso essere importante e che posso disputare una grande stagione. Posso dire che sono dove dovrei essere”. Differenze tra Olanda, Germania e Italia: “La Bundesliga è un campionato molto intenso, si corre tanto e si gioca molto in verticale, cercando direttamente la via del gol. In Olanda il calcio è molto tecnico, è un calcio totale, dove si imposta partendo dal basso per arrivare in porta. In Italia non ho giocato molto per colpa di un infortunio ma adesso guardo al futuro e sono pronto a cominciare questa nuova esperienza sperando di stare bene e di giocare più partite possibili. Scopriremo cosa ci riserverà questo campionato”. Sulle emozioni dopo la vittoria dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte: “È stato un percorso lungo e difficile, ma alla fine quando hai quel trofeo e quella medaglia tra le mani, realizzi che si tratta di qualcosa di indescrivibile. Un momento fantastico per festeggiare e aggiungere esperienza, ma bisogna guardare avanti e cercare di migliorare e crescere sempre di più”.

Foto: Instagram Logo Salernitana