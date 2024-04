Salernitana-Fiorentina, scontri prima della gara: dieci agenti feriti

Attimi di tensione nel pre-partita di Salernitana-Fiorentina. Prima dell’inizio della partita si è registrato un assembramento di tifosi della Salernitana travisati e armati di cinghie e bastoni. Questi, all’arrivo dei tifosi della Fiorentina, hanno tentato l’assalto. I supporters della Fiorentina, travisati, sono stati contenuti, mentre invece, quelli locali sono venuti allo scontro con le forze dell’ordine che hanno risposto con il lancio di lacrimogeni. Al momento non ci sono fermi, ma – secondo quanto riportato da Salerno, sono dieci gli agenti rimasti feriti durante gli scontri che si sono registrati nel piazzale all’esterno dello stadio Arechi Tre sono stati portati in ospedale per farsi medicare, uno è stato medicato sul posto per una ferita alla mano, altri invece sono soltanto contusi.